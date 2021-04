Napoli Est, pulizia e decoro a Barra: petizione per chiedere più raccolta differenziata

Strade sporche, cassonetti non svuotati, cumuli sui marciapiedi. Circostanze che si registrano spesso tra le strade di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Insofferenti di vivere nel degrado, cittadini e associazioni sollecitano costantemente gli organi preposti ad attivarsi. Lo hanno fatto anche questa volta con una petizione online per chiedere l'estensione della raccolta differenziata nel quartiere di Napoli Est e una maggiore attenzione al decoro.

Ad oggi la raccolta differenziata porta a porta è effettuata soltanto in alcune traverse del “rione Bisignano”: un servizio, attivo dall'autunno dello scorso anno, che coinvolge un numero limitato di famiglie. Tutti gli altri residenti, invece, possono differenziare i rifiuti attraverso i cassonetti posizionati in strada: plastica, metalli, carta, vetro, indumenti. In questo caso l'umido viene conferito nei bidoni dell'indifferenziato non essendoci cassonetti specifici. Proprio intorno ai cassonetti stradali si creano quotidianamente micro-discariche di spazzatura non differenziata, cui si aggiungono ingombranti e altri materiali che devono essere smaltiti con iter specifici, presso le isole ecologiche oppure attraverso il ritiro a domicilio. Entrambi i servizi, offerti dall'Asìa Napoli per conto del Comune di Napoli, sono gratuiti per i residenti in città.

Dunque, col la petizione - lanciata da Salvatore Mignano e indirizzata a Comune di Napoli, VI municipalità e Asìa Napoli - è stato anche chiesto di «migliorare l'efficienza dello smaltimento e ridurre l’accumulo di rifiuti nelle prossimità delle campane e contenitori» così da ripristinare decoro e igiene in numerosi punti del quartiere, come nella centralissima piazza Vincenzo De Franchis: lo spazio ai piedi della sede municipale è bersaglio di alcuni commercianti e passanti che depositano rifiuti senza alcuna differenziazione. Non va meglio in piazza Bisignano, ovvero nello spazio antistante la storica Villa Roomer, una delle Ville Vesuviane di Barra: l'associazione Cittadinanza Attiva per la Barra ha chiesto l'installazione di cestini così da evitare il fastidioso fenomeno del “littering”, ovvero l'abbandono di cartacce e altri rifiuti in strada. Grazie all'intervento dei volontari si recupera la spazzatura di passanti e frequentatori della piazza in diversi sacchi che altrimenti finirebbe nelle aiuole.

Sull'estensione della raccolta differenziata porta a porta lavora la competente commissione della municipalità di Napoli Est, come assicura la consigliera Anna D'Ambrosio (gruppo misto): con incontri e sopralluoghi con i responsabili dell'azienda comunale Asìa Napoli si cerca di capire come far arrivare il servizio a tante altre famiglie del quartiere Barra. Lo scopo dei nuovi progetti è la riduzione delle campane stradali e la consegna di contenitori di ridotte dimensioni a famiglie e singoli condomini. Restano fondamentali l’attività di informazione e sensibilizzazione dei residenti sul corretto frazionamento dei rifiuti e sulle modalità delle operazioni utili ad assicurare igiene e decoro. È quanto previsto anche dal servizio di mediazione territoriale messo in campo dal Comune che mette in programma la distribuzione di opuscoli e depliant, una capillare attività di censimento delle utenze (domestiche, commerciali, ecc) per la successiva attivazione dei servizi porta a porta.