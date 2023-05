Napoli Est, rabbia per i continui roghi in via Mastellone: si attende la bonifica

C'è preoccupazione e rabbia tra i residenti di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, dove ieri è avvenuto un incendio che ha interessato rifiuti abbandonati in un'area a ridosso dell'ex campo nomadi per il quale si attende la bonifica.





In particolare, le fiamme hanno avvolto i cumuli di materiali di ogni genere, ossia rifiuti sversati illecitamente, insieme al verde infestante a ridosso dei terreni in passato occupati dalla comunità Rom. Per domare l'incendio, di cui non si conoscono le cause, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con la squadra del distaccamento di Ponticelli, che hanno operato per mettere in sicurezza l'area a ridosso di via Mastellone dove, oltre alle abitazioni e i campi coltivati, insiste anche la rete autostradale. Questo angolo di Barra è costantemente preso di mira dagli "sversatori seriali" che, quotidianamente, utilizzano la strada e le aree desolate per liberarsi di rifiuti di ogni genere, anche speciali e pericolosi, come guaine, amianto, residui di scarti edili, carcasse di veicoli così come plastiche, tessuti, elettrodomestici. In più occasioni, infatti, l'azienda comunale è costretta a intervenire con operazioni straordinarie così da raccogliere e smaltire quintali di rifiuti ma l'intensità del fenomeno è tale che, a pochi giorni di distanza, si ripresenta la situazione di estremo degrado e pericolosità, visti anche gli incendi registrati negli ultimi mesi di fronte ai quali chi abita a ridosso mostra fastidio e paura per la propria salute.





Sullo sfondo una questione molto più ampia e delicata, quella della bonifica e della necessaria rigenerazione urbana degli ampi spazi di via Mastellone. A partire dell'ex campo Rom reso inagibile dal pesante incendio dell'estate del 2021 e per il quale era stata prevista la riqualificazione. Sin da subito sono emerse le difficoltà per la notevole quantità di rifiuti abbandonati e per i quali sono stati immaginati costi importanti. Un'area «molto vasta e molto inquinata», aveva detto l'ex assessore comunale all'ambiente Paolo Mancuso indicando l'ex campo nomadi di via Mastellone.

Il destino dello spazio e del circondario è al momento sconosciuto.

Non ci sono notizie sull’inizio dell’annunciata bonifica né di altri interventi per recuperarlo. È evidente che, nonostante alcune misure prese nei mesi scorsi, la strada sia ancora ancora per abbandonare i rifiuti trasformandola in una discarica a cielo aperto.