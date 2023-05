Napoli Est, via delle Repubbliche Marinare riaperta al traffico: pronta per il Giro d'Italia

Aprono al traffico le nuove carreggiate in via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Intorno alle ore 17 la nuova strada è stata riconsegnata alla cittadinanza dopo 576 giorni di lavori che hanno consentito di abbattere il viadotto e riqualificare un lungo tratto dell'arteria fondamentale per la viabilità cittadina.

I veicoli possono ora attraversare entrambe le carreggiate e resta aperta anche la terza, in direzione San Giorgio a Cremano, posta a ridosso delle abitazioni. Il cantiere è stato avviato nell'ottobre 2021 dopo anni di attesa tra questioni burocratiche e ritardi. Non sono mancate complicazioni anche durante l'intervento a causa del ritrovamento di materiale contenente amianto e della necessaria fase di bonifica.





C'è particolare soddisfazione da parte dei cittadini che abitano a ridosso della strada prima occupata dall'ingombrante cavalcavia: in numerose circostanze, hanno evidenziato e denunciato le situazioni di degrado e i pericoli rappresentanti dal viadotto ormai scomparso grazie agli sforzi degli operai che, in alcune fasi del cantiere, hanno lavorato anche nei giorni festivi.

Oggi, come anticipato da Il Mattino due giorni fa, la strada è stata finalmente riaperta così da smaltire l'importante traffico di veicoli, anche mezzi pesanti. Questo tratto di via delle Repubbliche Marinare è compreso nel tragitto della sesta tappa del Giro d'Italia previsto domani, giovedì 11 maggio, con partenza e rientro nel centro di Napoli. La strada di Barra sarà attraversata dagli atleti nel pomeriggio e prima ancora dalla Carovana.





É bene evidenziare che il cantiere lungo via delle Repubbliche Marinare non è concluso.

Ci sono ancora alcune aree da completare e altri interventi da portare a termine per assicurare decoro e piena sicurezza ai pedoni e ai numerosi autisti.