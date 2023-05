Napoli Est, rifiuti in strada e differenziata al palo

SOS decoro per molte strade della zona orientale di Napoli. Da alcuni giorni si verificano criticità sulla raccolta dei rifiuti con cassonetti non svuotati e cumuli non raccolti. Non decolla ancora il piano di raccolta differenziata già annunciato da tempo proprio per i tre quartieri di Napoli Est.

Le situazioni di mancati igiene e decoro riguardano, in particolare, molte strade del quartiere Ponticelli che, come più volte denunciato da Il Mattino, è spesso interessato da criticità in tal senso a causa dei continui sversamenti illeciti di rifiuti e della mancata differenziazione dei materiali da parte di residenti e passanti / così cassonetti e aree circostanti diventano spazi sporchi e degradati per i quali è necessario mettere in campo operazioni straordinarie di bonifica.

In queste ore si registrano criticità in numerosi punti del quartiere Ponticelli specie per gli ingombranti abbandonati in strada e altri rifiuti che seguono specifici iter per essere smaltiti, come elettrodomestici e materiale di risulta.

Sullo sfondo un progetto di ampia portata per servire oltre 37mila utente di Napoli Est, tra residenti e commercianti, per estendere il porta a porta ed eliminare i cassonetti stradali e, quindi, le relative situazioni di degrado che si generano in strada. Il piano, annunciato nei mesi scorsi, non si è ancora concretizzato ma è fondamentale per ripristinare decoro tra strade e piazze della zona orientale del capoluogo campano.