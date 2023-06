Napoli Est, il Santo patrono riemerge dal mare negato di San Giovanni a Teduccio

Si rinnova la devozione per San Giovanni Battista che coinvolge i fedeli di San Giovanni a Teduccio. La festa patronale animerà il popoloso quartiere nella zona orientale di Napoli con iniziative che hanno il culmine, anche quest'anno, con la tradizionale passeggiata a mare. Non soltanto un evento religioso ma un monito per le istituzioni locali affinché si possa presto recuperare il mare di Napoli Est da tempo negato.

La devozione dei residenti ha, infatti, un forte legame con la risorsa mare se si considera il ritrovamento del busto di San Giovanni Battista nelle acque antistanti il quartiere e la tradizionale annuale riemersione della figura dedicata al Santo.

Secondo un’antica storia risalente al IV secolo, infatti, alcuni pescatori ritrovarono in mare, impigliata tra le loro reti, una statua raffigurante San Giovanni Battista che fu portata sulla terraferma e attorno ad essa venne costruita una cappella lì dove oggi sorge l’attuale Chiesa patronale.

Domenica 18 giugno 2023 alle ore 11 i volontari del Centro subacqueo Sant'Erasmo si immergeranno nelle acque di Napoli Est per recuperare la statua e per mostrarla ai fedeli. La processione a mare del Santo Patrono - giunta alla ventesima edizione - quest'anno deve, però, fare i conti con le restrizioni che riguardano non soltanto lo specchio di mare, da anni non balneabile, ma anche l'arenile che resta formalmente chiuso al pubblico per la necessità di realizzare le verifiche sulle sue condizioni come previsto dall'accordo sulle bonifiche dell'area SIN di Napoli Est.

L'iniziativa "San Giovanni da aMare", parte del programma Giugno Giovani 2023 del Comune di Napoli, coinvolge chiunque abbia amore per l'acqua come marinai, velisti, surfisti, canonisti ma non soltanto. Per la tradizionale occasione di domenica, e considerati i divieti di utilizzare le spiagge di San Giovanni, è previsto l'imbarco dei partecipanti dalla Darsena Acton e dal porto di Portici così da raggiungere il punto in cui è situata, sul fondale, la statua di San Giovanni Battista. I sub riporteranno alla luce la figura che potrà essere ammirata anche dai giovanissimi delle associazioni del quartiere coinvolte nell'evento. Bambini e adolescenti saranno accompagnati dall'associazione "Scugnizzi a vela" in una iniziativa a stretto contatto con la natura. Con i loro occhi potranno assistere alle operazioni di recupero della statua dedicata al Santo che, ripulita dai volontari, sarà accolta da don Alessandro Mazzoni, parroco della chiesa San Giovanni Battista, che benedirà il monumento e le acque marine antistanti l'ex quartiere industriale. Il bronzo raffigurante il Santo, quindi, sarà riposizionato sul fondale. La scena potrà essere ammirata dai residenti lungo la passeggiata di San Giovanni ma non dalle spiagge dove, appunto, vige il divieto di accesso per motivi di sicurezza.





L'occasione - con immersioni e riprese subacquee - coinvolge i giovani anche attraverso l'arte: alcuni videomaker, infatti, lavoreranno a un documentario da presentare al concorso di un festival previsto in autunno. L'iniziativa, oltre a dimostrare la vicinanza al Santo Patrono, intende sostenere la ripresa della riqualificazione di un tratto costiero da troppo tempo vietato ai napoletani. L'auspicio di una vicina restituzione delle spiagge alla collettività accompagna i fedeli così come i residenti e le diverse associazioni che da tempo denunciano le condizioni di degrado e abbandono del litorale Est della città dove sono previste operazioni di rigenerazione ambientale e urbana. Dalla riqualificazione dell'impianto fognario lungo il corso San Giovanni, con la dismissione degli scarichi inquinanti, allo smantellamento dell'ex depuratore di via Boccaperti. La realizzazione di una terrazza a mare e il recupero dell'ex Corradini potrebbero presto dare un nuovo volto al waterfront di San Giovanni a Teduccio.

Sono numerose le iniziative previste a Napoli Est in onore a San Giovanni Battista. Il 16 giugno una giornata interamente dedicata alle famiglie. Fino al 23 giugno ci sarà la Novena in preparazione alla natività del Santo, periodo di devozione e preghiera dei fedeli. Il pomeriggio di venerdì 23 il corso San Giovanni sarà animato dalla musica folkloristica di una banda e, nella stessa giornata, alle ore 21, da uno spettacolo in piazza San Giovanni Battista che vedrà la partecipazione del cantautore Enzo Gragnaniello. Sabato 24 giugno previste varie celebrazioni tra cui quella alle ore 19 presieduta da Monsignor Francesco Beneduce, Vescovo Ausiliare di Napoli. La processione cittadina avrà luogo domenica 25 giugno alle ore 18. Domenica 2 luglio, inoltre, ci sarà la messa solenne, “Ottava della Solennità”, tenuta dal Vescovo Ausiliare emerito di Napoli, il Mons. Lucio Lemmo. Al termine della Messa la statua del Santo sarà protagonista della caratteristica processione. La giornata conclude con l’estrazione dei premi della lotteria solidale.