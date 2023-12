Napoli Est, sede di Ponticelli inagibile: dal Comune arrivano altri fondi per i lavori

Stanziate le risorse per la completa riqualificazione degli uffici comunali di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, negati alla cittadinanza dallo scorso maggio per l'inagibilità alla struttura. Il Comune di Napoli ha individuato ulteriori fondi per aprire il cantiere così da garantire sicurezza e decoro ai dipendenti e ai numerosi utenti.

Ai 400mila euro già stanziati in estate - dopo l'ordine del giorno promosso dai consiglieri comunali Cilenti, Demetrio Paipais, Maresca e Borrelli - si aggiungono i 600mila euro individuati da Palazzo San Giacomo.

«La disponibilità di tali risorse deriva da residui passivi dichiarati insussistenti a seguito del riaccertamento straordinario del 2015» e provengono dall'assegnazione di risorse ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. É quanto evidenziato dalla delibera della giunta Manfredi approvata a maggioranza nel corso dell'odierna seduta del Consiglio comunale. I fondi sono parte di un "pacchetto" di tre milioni e mezzo di euro con cui l'amministrazione comunale sostiene una serie di interventi tra cui, appunto, anche il secondo lotto di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio di piazza Michele De Iorio 22 che ospita la sede municipale della VI Municipalità.





L'adeguamento funzionale e impiantistico dell'intera struttura nel cuore di Ponticelli ha un costo di 983mila euro: è la stima dei tecnici che hanno lavorato al documento di indirizzo della progettazione.

Dunque, con i fondi a disposizione - complessivamente un milione di euro - si potrà mettere mano ai diversi problemi del bene pubblico chiuso in seguito alle denunce dei lavoratori rispetto alla mancata sicurezza. Dalla scorsa primavera, infatti, i servizi sono stati trasferiti nella sede municipale del quartiere San Giovanni a Teduccio con pesanti disagi per i residenti.

«Facciamo un ulteriore, e mi auguro decisivo, passo in avanti per la riapertura della sede municipale di Ponticelli. Con oggi sono state approvate ulteriori 600mila euro che si vanno ad aggiungere ai 400mila già approvati a luglio di quest'anno e che non erano sufficienti per poter aprire la sede municipale», afferma Massimo Cilenti, consigliere comunale del gruppo Napoli Libera. «Su questo devo dire grazie al sindaco e alla giunta che mi hanno ascoltato perché si sono resi conto dell'importanza di avere una sede municipale di un territorio così vasto. Il lavoro fatto insieme agli altri colleghi ci hanno consentito di arrivare a un obiettivo importante che è quello di ridare un servizio fondamentale ai cittadini di Ponticelli», insiste Cilenti.

«Esprimo soddisfazione per il reperimento delle risorse utili ai lavori per la riapertura della sede municipale di Ponticelli. Evidentemente un presidio istituzionale può essere rilanciato con l'impegno di tutta l'amministrazione non risultando sufficienti computi di emendamenti o sacrifici di singoli consiglieri», afferma Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) su cui ricade l'onere della gestione e manutenzione delle sedi municipali. «Bisogna ora lavorare per offrire tempi rapidi di realizzazione e qualità dei lavori tale da non far ripresentare nel tempo le gravi criticità riscontrate tanto alla sede di Ponticelli quanto a quella di San Giovanni», evidenzia Fucito.

Un team di tecnici e altri dipendenti comunali lavora alla progettazione dell'intervento che dovrà essere portato a gara. Intanto si lavora anche per mettere in sicurezza la struttura di via Atripalti a San Giovanni a Teduccio - l'unica sede comunale attiva a Napoli Est - dove sono emersi problemi di sicurezza e condizioni critiche per lavoratori e utenti.