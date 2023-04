Napoli Est, si bonifica il parco Teodosia chiuso da anni: quintali di rifiuti

Al via la bonifica del parco Teodosia di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il Comune di Napoli sta portando avanti interventi di pulizia straordinaria nella struttura posta a ridosso del rione Pazzigno e da anni negata alla cittadinanza.

Difatti, il polmone verde di 15mila metri quadri in via Nuova Pazzigno è da tempo chiuso al pubblico. Negli anni di abbandono il bene comunale - formalmente affidato alla VI Municipalità come gli altri parchi di quartiere - è stato aggredito dal degrado con vegetazione infestante cresciuta ovunque. L'erba ha ricoperto i numerosi attrezzi e spazi come le giostre, il campo, la pista di pattinaggio e i vari sentieri che un tempo accoglievano i frequentatori. Il parco è stato spesso preso di mira anche dai vandali e dai delinquenti che hanno portato via ciò che potevano. Approfittando dell'abbandono di anni alcune persone hanno usato, fino allo sgombero delle ultime ore, dei locali destinati alla guardiania della struttura pubblica che insiste in un'area di Napoli Est ad altissima densità abitativa, a due passi dal corso San Giovanni. A rendere poco accogliente e pericoloso lo spazio verde è anche la presenza di numerose siringhe sporche di sangue, segno che, in più occasioni, è stato utilizzato come luogo da parte dei tossicodipendenti.

Ora l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire. Le attività di bonifica sono portate avanti da operai della Napoli Servizi e del personale dell'azienda dei rifiuti Asìa Napoli con il supporto degli agenti di polizia municipale dell'unità San Giovanni. In tante ora di lavoro hanno provveduto a liberare il parco Teodosia da rifiuti ingombranti e veicoli «restituendone l’uso ai residenti e provvedendo alla tamponatura del varco creato su una parete della villa occupato abusivamente da soggetti che, all’atto dell’intervento, non erano presenti», si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

La grande quantità di rifiuti depositati nel bene pubblico ha reso necessario l'intervento di automezzi: finora sono stati rimossi quattro veicoli di cui un’automobile e due motoveicoli, in evidente stato di abbandono e con matricola abrasa. Una moto ritrovata nel parco è risultata oggetto di furto ed è stata restituita al proprietario. Inoltre, nel parco sono stati depositati e abbandonati anche suppellettili e altri ingombranti. A terra anche cumuli di materiale dato alle fiamme e residui di fogliame e verde accumulati nel tempo.

Soddisfazione per gli interventi in corso è stata espressa da Aniello Esposito, consigliere comunale del Partito Democratico, che, in un post sui canali social, sottolinea l'impegno dell'amministrazione comunale per ridare dignità e decoro a un pezzo di territorio completamente abbandonato a sé stesso.

Qual è il destino del parco Teodosia? Gli interventi in corso fanno sperare nella prossima fruizione dello spazio pubblico da parte dei residenti. L'obiettivo è quello di restituire il parco alla cittadinanza, così come specifica Sandro Fucito, presidente della Municipalità di Napoli Est.