Napoli Est, si potano gli alberi di corso Ponticelli: torna il decoro

Torna il decoro nel centro storico di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, con la potatura straordinaria degli alberi lungo il corso principale. Chiome cresciute a dismisura e rami spezzati: da tempo si attendeva un intervento per ripristinare pulizia e sicurezza per il verde di corso Ponticelli.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Bipiani di Ponticelli, si cerca un'aziendaper bonificare... IL DEGRADO Napoli, la nuova fontana di Barra è uno stagno. E quella di... LA CULTURA Napoli, la biblioteca comunale di Ponticelli riapre fino a sera

A lavoro - nel tratto compreso tra piazza Vincenzo Aprea e piazza Egizio Sandomenico - diversi operai di una ditta privata fatta intervenire dall'assessorato al verde e dal servizio 'Verde della Città' del Comune di Napoli cui si sono rivolti, in più occasioni, cittadini, amministratori locali e commercianti della zona per sottolineare la necessità di recuperare gli alberi ed evitare disagi ai residenti così come ai numerosi passanti. Anche il parroco della basilica 'Madonna della Neve' ha scritto agli organi preposti raccogliendo le lamentele della comunità.

Un necessario intervento di alleggerimento delle chiome che “previene” i tagli e le capitozzature “fai da te”: interventi che danneggiano le essenze arboree perché eseguiti senza alcuna competenza e in periodi dell'anno non adeguati. Molto ancora da fare per migliorare il decoro della zona: risulta necessario eliminare il verde infestante ai piedi degli alberi e lungo la strada, come evidenziato da uno dei commercianti, e intervenire sugli alberi di piazzetta Sandomenico, non interessati dall’operazione di queste ore.