Napoli Est, si rifà via Bartolo Longo: da lunedì senso unico e 30 km orari

Diversi giorni di lavori saranno necessari per rimettere in sesto via Bartolo Longo, arteria principale di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Si opererà per eliminare buche e dissesti sulla carreggiata di una delle strade più degradate di Napoli Est percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, anche pesanti.

Si interviene nel tratto compreso tra via Mastellone e via Angelo Camillo De Meis, in un'area ad altissima densità abitativa. Il cantiere prenderà corpo lunedì 10 gennaio. Dalle ore 7 alle 17 sarà in vigore il senso unico di marcia, in direzione via De Meis, che riguarda tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico: si sospendono, infatti, tre fermate con deviazione degli autobus. Dunque, nessun veicolo potrà accedere in via Bartolo Longo da via de Meis. I veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate non potranno utilizzare la strada in entrambe le direzioni: per questi è previsto un percorso alternativo verso viale della Metamorfosi.

L'ordinanza del Comune di Napoli prevede, altresì, il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della strada e il limite di velocità di trenta chilometri orari: il tratto interessato dai lavori è di oltre cinquecento metri. In particolare, il dispositivo sarà valido dal 10 al 14 gennaio e dal 17 al 19 gennaio per un totale di otto giorni lavorativi. Per evitare disagi a coloro che, provenendo da via Volpicella, intendono raggiungere l'Ospedale del Mare i tecnici consigliano di proseguire lungo via De Meis fino a via Martiri della libertà, imboccare via Ettore Pancini, per poi svoltare a destra verso via Enrico Russo e, dunque, in viale delle Metamorfosi.

Sono numerosi i dissesti che rendono degradata e pericolosa la strada di Napoli Est. Di recente un tratto di via Bartolo Longo è stato “rattoppato” per tamponare alcune buche che danneggiano i veicoli e sono causa di incidenti. Un intervento che ha mostrato subito la propria precarietà dopo il maltempo delle scorse settimane e il passaggio continuo di automobili e altri veicoli.