Napoli Est, si rimuove l'amianto: svolta nei lavori di Repubbliche Marinare

C'è la svolta sui lavori per il completo abbattimento del viadotto di via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Da questa mattina si opera anche nell'area del cantiere che finora era rimasta interdetta per la presenza di amianto.

Operai e mezzi hanno ora accesso agli spazi così da rimuovere il materiale con tutte le adeguate e dovute prescrizioni. Si lavora con tutte le precauzioni del caso: tute protettive per gli operai, pannelli intorno alle aree da bonificare, enormi sacchi per depositare il materiale recuperato e teli per ricoprire le zone ancora "sporche". Misure necessarie per la sicurezza dei residenti, dei passanti e degli stessi operai. Si andrà avanti per diverse settimane e si lavorerà almeno fino al 30 giugno: è il termine fissato dall'ultima ordinanza del Comune di Napoli in merito agli interventi di riqualificazione del tratto stradale di Napoli Est.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, lo Scoglione di Marechiaro terra di nessuno. L'ira di... I LAVORI Napoli, consiglio comunale approva lavori cimitero di Pianura e sede... IL TURISMO Turisti a Napoli, pronti 16mila euro per il restyling delle paline

Tolti i pochi metri in cui si lavora a partire da oggi, il viadotto di Napoli Est è stato completamente demolito grazie all'importante sforzo logistico messo in campo dall'impresa a partire dallo scorso ottobre con turni di lavoro anche nel weekend e anche nei giorni festivi. Il cronoprogramma avrebbe voluto la completa demolizione entro i primi di marzo. Tempi sconvolti dal ritrovamento di materiale in amianto.

Dunque, nell'arco di un mese e mezzo la strada dovrebbe essere riconsegnata ai cittadini in piena sicurezza e decoro. Circostanze che sono mancate in tanti anni durante i quali i residenti hanno costantemente sollecitato gli enti locali affinché si arrivasse all'apertura del cantiere. L'iter è stato particolarmente complicato e ha visto ritardi e rinvii per l'affidamento degli interventi concretizzatosi l’anno scorso.

Soddisfazione da parte dei residenti che finalmente si sono liberati dall'inutile infrastruttura di ferro e cemento dopo alcuni lustri. Lo spiega Vania Varlese che ha seguito le vicissitudini dell'abbattimento del cavalcavia per anni insieme a Gennaro Frezzetti. Con la riqualificazione del tratto si restituisce la luce ai residenti, spiega la cittadina, e soprattutto si elimina il degrado che ha caratterizzato gli spazi: per i cumuli di rifiuti abbandonati sotto il viadotto, per la prostituzione e per il ritrovo di tossicodipendenti. Situazioni di mancata sicurezza - non sono mancati spettacolari incidenti sull’ex viadotto - che hanno reso progressivamente invivibile il tratto di Repubbliche Marinare incastrato tra via Volpicella e via Chiaromonte.