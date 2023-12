Napoli Est, soldi per manutenzione ma molti spazi ancora chiusi e da valorizzare

Spazi chiusi, altri da riqualificare. A Napoli Est occorre uno sforzo importante per riaprire e valorizzare gli edifici che ospitano sedi istituzionali, centri anziani, biblioteche e le aree sportive dei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Dopo anni di mancanza cura e lavori in emergenza si mette mano alla manutenzione ordinaria e si attendono diversi cantieri.

A partire proprio dalle sedi municipali. Gli uffici di piazza Michele De Iorio a Ponticelli sono chiusi da maggio scorso per inagibilità e si attendono lavori per 400mila euro che, però, consentono di recuperare soltanto una parte della struttura. Servizi e personale sono stati trasferiti nella sede di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio dove sono emersi problemi di sicurezza. L'autorità sanitaria, infatti, ha imposto al Comune di Napoli di rimuovere i pericoli legati all'impianto elettrico e di mettere mano alle altre criticità: sono stati stanziati un milione e 265mila euro.

La casa comunale in corso Sirena a Barra, invece, è stata interessata dai lavori utili a risolvere le infiltrazioni d'acqua piovana e altri problemi e al momento ospita i servizi sociali ma presto potrebbe essere animata da altre attività.

La Municipalità di Napoli Est ha in capo anche la gestione di biblioteche e centri anziani. Partiamo da questi ultimi: riaperto al pubblico quello di San Giovanni a Teduccio, grazie ai lavori contro il degrado e i danni del maltempo, invece, resta chiuso al pubblico quello in Villa Letizia a Barra «a causa del cattivo stato di conservazione e di problemi di infiltrazioni provenienti dalla copertura». Fruibile, invece, lo spazio per anziani in viale Hemingway a Ponticelli.

Capitolo biblioteche. La Labriola in piazza Pacichelli a San Giovanni a Teduccio, dopo la recente messa in sicurezza, è fruibile. Anche la Cozzolino di Barra, posta al secondo piano di Villa Letizia, è aperta al pubblico. Sarà al centro di azioni di rigenerazione da parte di realtà del terzo settore sociale così come la biblioteca Deledda di Ponticelli dove, però, resta chiuso al pubblico l'intero primo piano per inagibilità. Diverse le strutture sportive assegnate alla VI Municipalità. Tra queste molte restano chiuse, alcune letteralmente abbandonate e dimenticate da anni. Altre sono state valorizzate di recente con nuovi campetti e altri spazi per il gioco e l'intrattenimento.

Altri piccoli cantieri sono stati avviati attraverso i fondi del bilancio comunale dedicati alla manutenzione ordinaria. Budget a disposizione 135mila euro e lavori affidati all'impresa per oltre 129mila. Ma servono molte più risorse per un patrimonio vasto e difficile da gestire.