Napoli Est, spazi sani per le famiglie del Conocal di Ponticelli: affidati i lavori

Nuovi spazi per l'accoglienza di donne, minori e famiglie nel Conocal di Ponticelli. Nel popoloso rione di palazzine popolari del quartiere di Napoli Est nascerà presto un centro polifunzionale utilizzando le aule abbandonate di una scuola che saranno riqualificate grazie ai fondi del Pnrr. Il Comune di Napoli ha scelto l'impresa che si occuperà degli interventi.

Si tratta, in particolare, dell'appalto aggiudicato per 682mila euro (di cui 425mila per i soli lavori) che prevede la manutenzione straordinaria di parte dell'edificio che ospita l'istituto comprensivo 88° De Filippo in via Flauto Magico. Le risorse sono utili alla riconversione del piano terra di un'ala della struttura scolastica e alla creazione del centro polifunzionale: è una misura prevista a livello nazionale per attivare servizi alla famiglia utilizzando beni posizionati in «aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali».

Il progetto da attuare è quello elaborato dai tecnici della Municipalità di Napoli Est e approvato da Palazzo San Giacomo a maggio 2021. L'intento è creare uno spazio per ospitare sane occasioni di aggregazione sociale e di crescita culturale così da far fronte alle diverse situazioni di disagio vissute da numerose famiglie del quartiere e dello specifico complesso di edilizia residenziale. Si guarda, in particolare, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e ai diversi ostacoli socio-culturali registrati in quest'angolo del quartiere di Napoli Est.

Il nuovo centro polifunzionale ospiterà attività laboratoriali che possano includere e rendere protagonisti minori e genitori. Dalla ludoteca agli spazi per gli sport, la danza, la musica. Si promuoverà anche un corso di falegnameria e uno sportello di ascolto per donne e famiglie. Grazie alle risorse pubbliche si ristruttura parte dell'edificio scolastico e si recuperano le aree verdi circostanti. Si mette mano a impianti, pavimentazioni, infissi, intonaci e così via. Sono necessari sei mesi per ultimare i lavori previsti attraverso i quali si immagina di donare al quartiere una struttura polivalente che possa ospitare e promuovere, in sinergia con la scuola e le realtà associative del territorio, anche percorsi di orientamento al lavoro e di progetti di socializzazione per rispondere alle forme di disagio che caratterizzano persone di ogni età, a partire dai giovanissimi.