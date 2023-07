Napoli Est, sprint per i lavori nella sede municipale di Ponticelli inagibile da maggio

C'è certezza sulla riapertura della sede municipale di Ponticelli, quartiere Nella zona orientale di Napoli, chiusa dai primi di maggio per problemi all'edificio. Un emendamento al bilancio comunale, infatti, ha permesso di stanziare i fondi necessari ai lavori di riqualificazione del bene comunale di piazza Michele De Iorio.

L’intervento è stato illustrato questa mattina dai consiglieri comunali Massimo Cilenti, Rosaria Borrelli e Gennaro Demetrio Paipais che, insieme al consigliere Catello Maresca, hanno presentato l’emendamento passato con il voto favorevole dell’intera assemblea e il parere positivo della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi. All’incontro, svoltosi nell'aula di via Verdi, sono intervenuti anche i consiglieri della VI Municipalità Rossana Palumbo, Carmine Esposito e Generoso Olivieri (Napoli Libera) e Stefano Marzatico (Gruppo Maresca).





Sono stati stanziati 400mila euro per gli interventi necessari alla riattivazione della struttura.

Sì avvia, dunque, l'iter burocratico che prevede il passaggio in giunta e, quindi, la gara per l’affidamento dei lavori e poi il cantiere. La sede di Ponticelli, uno dei tre quartieri amministrati dalla VI Municipalità guidata da Sandro Fucito, è di fondamentale importanza per l’erogazione di alcuni servizi comunali, quali anagrafe e stato civile, nonché i servizi sociali.

«Dal 4 maggio - ha ricordato Massimo Cilenti (Napoli Libera) - la sede era chiusa per problemi sia di personale dopo che l’ultimo dipendente era andato in pensione, che legati alla struttura. Sono stati recuperati 400mila euro per avviare la ristrutturazione dell’immobile. È un passo importante perché per la gente di Ponticelli, che storicamente è stato un Comune autonomo, quel palazzo rappresenta l’istituzione».

«La sede municipale di Ponticelli - ha affermato Rosaria Borrelli (Gruppo Maresca) - è un punto di riferimento importante per i residenti e la sua chiusura ha comportato grossi problemi agli abitanti del quartiere che hanno difficoltà a raggiungere la sede della Municipalità a San Giovanni a Teduccio. Un disagio avvertito soprattutto dalle persone anziane».

«Con l’Amministrazione Manfredi assistiamo ad un processo virtuoso che interessa tutta l’area Est di Napoli. Al di là dell’intervento per la riapertura della sede municipale, a Ponticelli verrà realizzato un eco-quartiere, sarà rafforzato il trasporto su gomma e ci sarà un potenziamento di tutti i servizi a partire dagli interventi previsti dal piano Quartiere Pulito», ha evidenziato Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco).

«Era evidente che il tema riguardava esclusivamente l'inagibilità dei locali. Confido che con questo stanziamento si determinino le condizioni di una rapida riapertura», precisa Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità che lavora, contestualmente, all'individuazione di una struttura in cui attivare temporaneamente i servizi negati ai residenti di Ponticelli costretti a raggiungere la sede di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio. Esclusa la possibilità di utilizzare gli spazi della biblioteca Deledda, si punta al centro polifunzionale per anziani di via Hemingway, nel rione Incis, o in alternativa agli uffici del bene comunale in via Commissario Ammaturo che, però, in queste settimane sono interessati da lavori di riqualificazione. La questione sarà ulteriormente approfondita nel corso della seduta di Consiglio municipale prevista domani, venerdì 7 luglio.