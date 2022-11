Napoli Est, sprint per i lavori in viale della Villa Romana: più sicurezza e decoro

SOS sicurezza per viale della Villa Romana, l'importante strada di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli e teatro di numerosi incidenti nel corso degli ultimi anni. Per mettere in sicurezza l'arteria ci sono a disposizione le risorse della Città Metropolitana che, proprio in questi giorni, ha liquidato una parte del finanziamento per far avviare i lavori.

Di un milione e 470mila euro assegnati al progetto l'ex Provincia ha previsto una prima erogazione di 367mila euro in favore del Comune di Napoli che ha portato a termine l'iter per affidare i lavori all'impresa.

Con l'aggiudicazione l'importo totale è sceso a un milione e tredicimila euro. Si metterà mano a circa ventiduemila metri quadrati di strada: si interviene sulla carreggiata e, in particolare, nei tratti curvilinei. Si fresa la pavimentazione esistente, si rifanno lo strato di collegamento e il tappetino in conglomerato bituminoso e si provvede al ripristino di chiusini e caditoie dissestati. Non meno importante il lavoro su marciapiedi e guardrail danneggiati dai numerosi incidenti.

Si dovrà operare per assicurare decoro e sicurezza: il progetto insiste sulla pulizia del sistema di raccolta delle acque piovane e sul totale rifacimento della segnaletica orizzontale. In particolare, saranno realizzati attraversamenti pedonali con elevata visibilità notturna, anche in caso di pioggia, e una resistenza di circa tre anni. Inoltre saranno installate bande di rallentamento del traffico e saranno posati i cosiddetti "markers", bolle in vetro temperato che delimitano il confine delle carreggiate. Dall'avvio del cantiere si lavorerà per sette mesi. Viale della Villa Romana è una strada fondamentale per l'intera zona orientale collegando i quartieri Barra e Ponticelli e decine di nodi strategici come l'ospedale del Mare, gli uffici del Giudice di Pace, la caserma dei Carabinieri e diversi complessi abitativi.