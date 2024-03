Napoli Est, sprint per riqualificare uffici municipali di San Giovanni e Ponticelli

Si accelera per riqualificare la sede municipale di San Giovanni a Teduccio dove sono emersi importanti problemi di sicurezza a scapito di personale e utenti. Quello di via Atripaldi è l'unico presidio amministrativo attivo nel popoloso territorio di Napoli Est dove risiedono 105mila abitanti.

Attualmente si opera per mettere a norma l'impianto elettrico - come previsto da un primo lotto di lavori da 200mila euro - ma occorre avviare altri interventi che riguarderanno tetto, infissi, servizi igienici, pavimentazioni, climatizzatori e presidi antincendio.

Per questi ci sono a disposizione un ulteriore milione e 57mila euro da prelevare dal "fondo spese potenziali" del bilancio di previsione 23-25: spesa autorizzata dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi. Il cantiere dovrebbe essere avviato l'11 marzo come evidenzia Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità, ente che amministra i tre quartieri di Napoli Est e che ha competenza sulla struttura che ospita i servizi anagrafici, gli uffici di giunta e consiglio, la sede dei servizi sociali. Bisogna chiudere entro il 16 giugno 2024: è la scadenza fissata dall'ASL che ha dettato una serie di prescrizioni alla Municipalità viste le carenze sulla sicurezza dovuti all'usura e all'assenza di manutenzione nell'edificio posto a ridosso del parco Troisi.





La mancanza di sicurezza ha portato alla chiusura della sede municipale di Ponticelli, altro quartiere della medesima municipalità di Napoli Est, sottratta ai residenti da maggio 2023. Per riqualificare la struttura di piazza Michele De Iorio sono stati stanziati da Palazzo San Giacomo un milione di euro e sono state già scelte le imprese che cureranno gli interventi: si attende, dunque, la conclusione dell'iter di progettazione.

Intanto gli uffici sono esposti a vandali e delinquenti che, negli ultimi giorni, hanno danneggiato alcune finestre forse nel tentativo di occupare gli spazi.

La denuncia arriva dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, gruppo Manfredi Sindaco, che ha evidenziato la necessità di un presidio permanente della polizia municipale. Bisognerà lavorare diversi mesi per mettere mano a copertura, impianti, servizi igienici, facciate, per eliminare barriere architettoniche e per altri lavori indispensabili a riconsegnare la sede alla collettività.