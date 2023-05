Napoli Est, dodici nuovi occhi elettronici nei tre quartieri: al via i lavori

Arrivano nuovi occhi elettronici a Napoli Est. L'impianto di videosorveglianza servirà presto i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio dove, negli ultimi mesi, sono stati registrati gravi episodi di criminalità organizzata con omicidi, deflagrazioni e altri eventi che hanno creato panico e paura tra i residenti.

Si concretizza il progetto il cui iter è stato avviato a fine 2019 quando la Municipalità di Napoli Est è stata scelta dalla Regione Campania come beneficiaria del "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale".

Il progetto esecutivo, curato da professionisti esterni all'amministrazione, è stato approvato soltanto a inizio di quest'anno.

La novità riguarda la scelta dell'impresa che si occuperà di installare le dodici telecamere di sicurezza. Ai 72mila euro di lavori, si aggiungono gli oltre quattromila per la progettazione, altri duemila euro per l'allacciamento alla rete elettrica. Altre risorse sono previste per lo smaltimento rifiuti e per le imposte.

La spesa complessiva è di 94mila euro. Attualmente è in corso la stipula del contratto con la società, come fanno sapere dalla VI Municipalità guidata da Sandro Fucito. Poi si potranno aprire i micro-cantieri.

Le videocamere saranno posizionate in tre punti strategici della zona orientale di Napoli. In via Sorrento a San Giovanni a Teduccio, nel cuore del rione Villa, in piazza detta Bisignano a Barra, a ridosso dell’ex centro polifunzionale e di corso Sirena. Altri occhi in piazza Michele De Iorio a Ponticelli, di fronte alla sede municipale e all'ingresso di viale Margherita.

Il nuovo impianto, che sarà affidato alle forze dell'ordine, consentirà di prevenire i fenomeni di criminalità e gli atti vandalici e sarà utile anche per ricostruire eventi criminosi. Sarà utilizzato, altresì, per controllare l'abbandono illecito di rifiuti e per tutelare il patrimonio comunale. Inoltre, le videocamere saranno in grado di leggere le targhe dei veicoli e di indicare quelli non coperti dall'assicurazione, non sottoposti a revisione o inseriti nel database di quelli rubati. L'impianto, collegato alle forze dell'ordine per un controllo dal vivo, dovrà garantire immagini ad alta definizione anche di notte.

La posa di altre videocamere a Napoli Est è prevista anche attraverso un altro progetto voluto da Comune di Napoli in sinergia con la Prefettura. Si tratta di altri 24 occhi elettronici da posizionare in alcune strade di Ponticelli, così come previsto dal progetto di 350mila euro candidato alle risorse del POC Legalità (comprende interventi anche per il quartiere Pianura). É stata la risposta della giunta Manfredi alla scia di sangue e terrore per la violenza praticata, negli ultimi mesi, dalla criminalità organizzata tra le strade del popoloso quartiere di Napoli Est.