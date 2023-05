Napoli Est, uffici comunali chiusi a Ponticelli: protesta di cittadini e consiglieri

Cittadini in piazza per chiedere risposte alla chiusura della sede municipale di Ponticelli, popoloso quartiere nella zona orientale di Napoli. Si è svolto questa mattina il flash mob organizzato da alcuni consiglieri comunali e municipali per far fronte al trasferimento dei servizi anagrafici e ai conseguenti disagi per i residenti di Napoli Est.

L'iniziativa, svoltasi ai piedi degli uffici di piazza Michele De Iorio a Ponticelli, è stata organizzata dai consiglieri comunali Massimo Cilenti, Gennaro Demetrio Paipais, Rosaria Borrelli e Pasquale Sannino e dai consiglieri della VI Municipalità Generoso Olivieri, Rossana Palumbo, Alessandra Sannino, Carmine Esposito e Patrizio Gragnano.

L'obiettivo degli esponenti dei due Consigli è ottenere la riapertura degli uffici di Ponticelli attivando i necessari lavori di riqualificazione della struttura comunale.

In attesa degli interventi, previsti da anni ma mai finanziati, gli amministratori locali hanno chiesto di individuare uno spazio temporaneo per consentire ai residenti - Ponticelli conta oltre 50mila abitanti - di accedere ai servizi demo-anagrafici e alla richiesta di carta d'identità elettronica. Il disagio riguarda anche le famiglie coinvolte nelle attività degli assistenti sociali, anch'essi sfrattati dalla sede di Ponticelli dopo la decisione del direttore della VI Municipalità in seguito alla denuncia di alcuni sindacalisti. A ben vedere, i disagi riguardano anche il personale comunale e gli altri lavoratori che ordinariamente operano negli uffici di Ponticelli.

Nel corso del flash mob, presidiato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale, sono state raccolte altre firme alla petizione lanciata nei giorni scorsi con cui sono state chieste al Sindaco Gaetano Manfredi e agli assessori comunali risposte immediate alla problematica. La questione deve essere necessariamente affrontata con la giunta comunale vista la necessità di risorse adeguate alla riqualificazione e all'eventuale disponibilità di altri spazi da adeguare momentaneamente a uffici della VI Municipalità.

«Sono in corso verifiche per garantire continuità servizi sul territorio. Occorrono locali idonei e con possibilità di collegamento immediato alla rete intranet del Comune», spiega Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio), che specifica: «Dopo le continue denunce della UIL, cui modalità di aggregazione ci rendono noti curiosi preoccupanti episodi in città, nonché le tante prescrizioni ricevute sulla sede di San Giovanni, prima ancora del sopralluogo su Ponticelli, il direttore ha inteso chiudere la struttura consapevole della cronica e storica fatiscenza. Un progetto del 2019 non accolto nel "Patto per Napoli" e la mancanza di seguito alle pur iniziali manifestazioni di interesse della Regione fanno da scenario di fondo», sottolinea Fucito.

L'edificio di piazza De Iorio a Ponticelli ha diverse carenze. Come evidente anche dall'esterno, ci sono importanti infiltrazioni e la pioggia ha degradato molte parti della struttura, come la Torre dell'Orologio di Riccardo Dalisi. Un'ala del bene pubblico è del tutto inagibile. Di recente sono stati eseguiti interventi in somma urgenza per far fronte ai problemi ai servizi igienici e per i quali sono stati spesi circa 40mila euro.

Sulla mancata manutenzione del bene insistono i Consiglieri d’opposizione della VI Municipalità Gennaro Amato, Antonio Grieco, Sabino De Micco e Stefano Marzatico che hanno preso le distanze dal flash mob organizzato questa mattina ed evidenziato le «gravissime responsabilità di chi governa questa città da oltre 30 anni non avendo questi ascoltato le nostre continue richieste di lavori di manutenzione», si legge nel manifesto comune affiso ai piedi della sede municipale di Ponticelli.