Napoli Est, ultime battute per riaprire Repubbliche Marinare: verde e segnaletica

Corsa contro il tempo in via delle Repubbliche Marinare dove si lavora sodo per riaprire la strada in tempo per ospitare la tappa napoletana del Giro d'Italia che attraversa il capoluogo e altre città campane giovedì 11 maggio.

L'importante strada di Barra, quartiere nella zona Est di Napoli, dovrebbe essere consegnata ai cittadini il giorno prima della manifestazione sportiva. É quanto emergere dal sopralluogo tenutosi stamattina dalla commissione con delega alla viabilità della VI Municipalità del Comune di Napoli. I consiglieri di Napoli Est, insieme al presidente della commissione Franco Grieco e all'assessore municipale ai lavori pubblici Antonio Di Costanzo, hanno visitato il maxi-cantiere attivato nell'autunno del 2021 utile a smantellare il viadotto e a riqualificare un lungo tratto di via delle Repubbliche Marinare. Da notizie informali, dunque, emerge che entrambe le nuove carreggiate - direzione Napoli centro e direzione San Giorgio a Cremano - dovrebbero essere aperte al traffico già mercoledì 10 maggio. In effetti, l'ultimo dispositivo di traffico che riguarda i lavori in zona perderà la sua efficacia domani, martedì 9 maggio. Inoltre, a fare riferimento al 10 maggio è stato, nei giorni scorsi, l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza come data utile entro la quale sarebbero terminati i lavori sui vari tratti di Repubbliche Marinare, arteria fondamentale per la viabilità in città collegando la zona Est al centro cittadino e all'area Vesuviana.





Giovedì 11 maggio la strada di Barra sarà utilizzata dai numerosi ciclisti del Giro d'Italia. Via delle Repubbliche Marinare, così come tante altre strade della zona orientale, sarà chiusa al traffico dalle ore 10:30 fino alle 17:30 con divieto di transito veicolare e di circolazione. Per l’occasione sono sospesi gli attraversamenti pedonali ed è imposto il divieto di sosta lungo il percorso utilizzato dagli atleti.

Intanto gli operai hanno lavorato anche con la pioggia che si è abbattuta sulla città nelle ultime ore: si interviene, in particolare, sulla segnaletica orizzontale e verticale, sul nuovo verde della zona e sulla messa in sicurezza delle aree del cantiere che ancora non sono state riqualificati, ossia quelle ai piedi delle abitazioni. Per i dettagli sulla riapertura della strada e sull’utilizzo da parte dei cittadini occorre attendere notizie ufficiali da parte del Comune di Napoli così da mettere ordine alle informazioni che girano sui social network.