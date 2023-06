Napoli Est, nuovi attraversamenti rialzati e semafori per sicurezza dei pedoni

Nuovi attraversamenti pedonali rialzati e impianti semaforici. Si lavora alle misure per migliorare la sicurezza stradale nella zona orientale di Napoli così da eliminare situazioni di pericolo per i residenti, specie nei punti più critici.

Sono due gli interventi di cui ci sono a disposizione adeguate risorse economiche. Essi riguardano viale Due Giugno e via Principe di Sannicandro nel quartiere San Giovanni a Teduccio. In particolare, lungo la strada a ridosso del parco Troisi e degli istituti scolastici sono previste sei zone per gli attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso stampato resinato che sostituiscono gli attuali realizzati in moduli di gomma, particolarmente usurati e divelti: sono all'altezza dell'ingresso del parco comunale, della scuola don Milani e del cimitero. Difatti, diversi pezzi in gomma risultano spaccati o rimossi in numerosi punti tanto da creare pericolosi dissesti per i passanti e per chi è alla guida.

L'altra strada scelta è via Principe di San Nicandro dove è prevista la realizzazione di un percorso protetto attraverso l'installazione di paletti para-pedonali ma l'intervento sarà utile anche a controllare la sosta così da evitare l'utilizzo improprio della carreggiata.

Si posano cento paletti alla distanza di un 150 centimetri lungo il lato della strada in cui è assente il marciapiedi.

I tecnici della Municipalità di Napoli Est, che hanno lavorato al progetto, hanno previsto anche l'installazione di dieci lampeggiatori con alimentazione a pannelli fotovoltaici da installare in alcuni attraversamenti pedonali, come quelli posti agli ingressi di scuole e altri edifici pubblici o in punti critici e strategici per la sicurezza dei cittadini. I lavori - previsti tra ottobre 2023 e giugno 2024 - hanno un importo di 59mila euro. Sono parte del programma di azioni per il miglioramento della sicurezza dei pedoni promosso dal Comune di Napoli in sinergia con le singole Municipalità in parte sostenuto con risorse del Ministero delle infrastrutture.