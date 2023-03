Napoli Est, verso il Giro d'Italia: si riqualificano via Argine e altre strade dissestate

Aperto il cantiere in via Argine, importante arteria della zona orientale di Napoli. Ha preso il via l'intervento di manutenzione straordinaria finanziato con i fondi della Città Metropolitana in vista del Giro d'Italia che sarà ospitato in diverse città campane l'11 maggio con partenza e arrivo a Napoli.

Un milione e 550mila euro sono destinati al lungo tratto incastrato tra via Matteotti (confine con il Comune di Cercola) e via Mario Palermo. Si tratta di quasi sei chilometri considerando la doppia carreggiata. In queste ore, in particolare, operai e mezzi lavorano nel tratto in direzione Cercola compreso tra via Mario Palermo e via Napoli a Ponticelli. Il cronoprogramma dei lavori, stando alle informazioni di Palazzo San Giacomo, prevede che l'intervento sia suddiviso in due fasi: fino al prossimo 1° aprile si lavorerà alla fresatura, alla messa in quota di chiusini e caditoie, al ripristino di cordoni e zanelle e, quindi, alla ripavimentazione stradale carreggiata lungo la carreggiata in direzione Cercola. L'altra, invece, sarà interessata dai medesimi interventi dal 3 al 28 aprile.



Tutte le lavorazioni saranno eseguite a traffico aperto, in orario diurno, sospendendo le fermate dei bus istituendo divieti di sosta dove particolarmente necessario. Per via Argine, quotidianamente impegnata da migliaia di veicoli, anche mezzi pesanti, si attendevano da tempo lavori per eliminare dissesti e buche così da garantire sicurezza e decoro ai pedoni e a coloro che sono alla guida.

Si lavora anche in via Mario Palermo per la cui manutenzione straordinaria sono previsti un milione e 570mila euro. La ripavimentazione delle carreggiate sarà effettuata a partire dal 13 marzo ma già si interviene per tutte le operazioni propedeutiche. La strada, lunga circa quattro chilometri, non è direttamente interessata dal percorso dell'importante kermesse sportiva primaverile ma risulta fondamentale per la viabilità della zona orientale.

Ad essere attraversata dai ciclisti, nel percorso di rientro verso Napoli, sarà, invece, via delle Repubbliche Marinare. L'ex Provincia ha finanziato la manutenzione nel tratto tra via Figurelle e via Botteghelle per un milione e 155mila euro. Si lavora in tre fasi e senza interruzione del traffico: fino al 10 marzo si mettono in quota chiusini e caditoie e si ripristinano cordoni e zanelle. Seguirà l'intervento sulla pavimentazione stradale direzione Napoli da portare a termine entro il 31 marzo. Entro il 21 aprile, invece, quello sulla carreggiata direzione San Giorgio a Cremano.

Non gli unici cantieri nella zona orientale di Napoli in vista del Giro d'Italia. Tra le numerose strade di Napoli - che godono complessivamente di dieci milioni di euro di finanziamento - rientrano anche via Gianturco e i tratti ammalorati di via Reggia di Portici, via Volta, via Vespucci e via Nuova Marina.