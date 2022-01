Napoli Est, tombini rubati e discarica: un'intera strada off limits

Pensate a una qualunque città del mondo occidentale, pensate che in questa città c'è una strada da anni trasformata in discarica, lungo la quale almeno da due mesi sono stati rubati i tombini. Cosa si farebbe nella città alla quale state pensando? Si provvederebbe al ripristino immediato dei tombini rimossi e si farebbe scattare immediatamente un piano di pulizia con successivo controllo puntuale per evitare che sversatori-delinquenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati