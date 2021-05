Napoli Est, viale 2 Giugno a pezzi: ​e tante altre strade sono da rifare

Dissesti e degrado mettono in ginocchio la sicurezza e il decoro di molte strade cittadine. Tra queste anche viale 2 Giugno, arteria principale del quartiere San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Gli attraversamenti pedonali rialzati sono completamente usurati e molti basoli lungo la carreggiata sono "saltati" per la forza delle radici.

In particolare, il tappeto in gomma dei diversi attraversamenti rialzati - che dovrebbero far rallentare i veicoli e mettere in sicurezza i pedoni - risulta spaccato in numerosi punti tanto da creare pericolosi dissesti per i passanti e per chi è alla guida. Il lungo tratto - compreso tra l'incrocio con corso Protopisani e via Taverna del Ferro - è interessato dal passaggio frequentissimo di veicoli, anche pesanti. Mancano interventi di manutenzione straordinaria mentre sono evidenti alcuni "rattoppi" di asfalto che non hanno risolto la grave situazione di pericolo.

Il viale - lungo il quale ci sono due istituti scolastici, il parco Troisi (“il laghetto”), un impianto sportivo e il cimitero - è interessato anche dai dissesti che dipendono dalle possenti radici dei numerosi alberi. Molti basoli al limite della carreggiata e pezzi del cordolo del marciapiede sono "saltati", altri sono stati rimossi.

Molte le strade di Napoli Est che necessitano di lavori di manutenzione e riqualificazione, come via delle Repubbliche Marinare, via Argine, via Mario Palermo, corso Sirena così come anche quelle interessate da un flusso minore di veicoli.