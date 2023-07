Napoli Est, batteri nella norma a Vigliena ma tuffi e tintarella ancora negati

Batteri nella norma ma ancora divieti per il mare di San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale di Napoli. Dall'ultimo campione realizzato in settimana non emergono anomalie ma la situazione resta ancora critica per gli scarichi e per l'arenile che, nonostante il divieto, è stato costantemente preso d'assalto in queste settimane di particolare caldo.

L'ultimo controllo nelle acque di Pietrarsa è stato realizzato il 27 luglio a ora di pranzo dagli operatori dell'Arpac, l'agenzia regionale che ordinariamente monitora lo stato di salute delle acque di balneazione campane. Dal report, pubblicato nelle ultime ore, emerge che la concentrazione di enterococchi intestinali e di Escherichia coli è perfettamente nei parametri stabiliti dalla legge. Si conferma la situazione già emersa nei controlli realizzati nei mesi di aprile, maggio e giugno scorsi ma non cambia la decisione della mancata balneabilità del tratto di mare incastrato tra il museo ferroviario di Pietrarsa e il canale Sannicandro. La classificazione delle acque di fronte alla passeggiata è sempre «scarsa»: di qui il divieto di entrare in acqua.

A essere negato è anche il tratto di mare adiacente, quello della cosiddetta spiaggia delle industrie, detta anche spiaggia del municipio. Quest'ultima, incastrata tra l'ex depuratore e l'alveo Pollena, è anch'essa esclusa dalla balneazione da diversi anni. Complessivamente sono quasi tra chilometri della costa orientale sottratti alla collettività e per i quali si attende la promessa riqualificazione.





Non l'unica prescrizione cui dovrebbero attenersi residenti, pescatori e altri cittadini che decidono di fruire delle acque di San Giovanni a Teduccio. Difatti, già da diversi mesi è in vigore il divieto di utilizzare la spiaggia così come deciso dall'autorità portuale in sinergia con il Comune di Napoli nell'ambito dell'accordo sulla bonifica delle aree del SIN Napoli Orientale. Tra queste anche gli arenili di Napoli Est dove sono stati svolti sondaggi e analisi così da valutare la necessità di eventuale bonifica.

Il divieto, ormai soltanto formale, è palesemente ignorato.