Barra, Villa Roomer riapre a Natale col presepe vivente in napoletano

La Villa Vesuviana di Barra apre al pubblico in occasione del Natale e del presepe vivente recitato in napoletano. É Villa Roomer, conosciuta anche come Palazzo Bisignano, bene comunale in corso Sirena, nel cuore del quartiere di Napoli Est. La storica struttura ospita le scene della Natività e del classico presepio napoletano, con qualche elemento di innovazione, per quattro serate con la prima prevista per domani, giovedì 15 dicembre 2022, a partire dalle 18:30.

L'iniziativa - con il patrocinio della VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) - è organizzata da CAB, Cittadinanza attiva per la Barra, associazione che sensibilizza i cittadini al rispetto e al riscatto del quartiere insistendo sulle bellezze e ricchezze storiche, dal patrimonio culturale a quello umano che, nel corso degli ultimi secoli e decenni, hanno caratterizzato le vicende di quello che oggi è un popoloso quartiere nella periferia orientale del capoluogo campano.





La quarta edizione del presepe vivente ospitata in Villa Roomer è dedicata a Pompeo Centanni, professore e cultore di Barra, che è stato autore della parte religiosa delle recite portate in scena in precedenza e anche per quest’occasione. I figuranti sono i residenti del quartiere, persone di ogni età messe insieme dalla voglia di realizzare un evento che possa riportare la giusta attenzione sulla storica dimora in corso Sirena e sulle altre potenzialità del quartiere. Nel corso degli spettacoli - della durata di circa quaranta minuti - infatti, ci sono diversi riferimenti al territorio orientale e, in particolare, alla storia dei luoghi e dei personaggi di Barra. Questi riguardano anche Palazzo Bisignano che è, in buona parte, di proprietà del Comune di Napoli, struttura dall'evidente interesse storico che attende di essere valorizzata e riconsegnata pienamente ai cittadini.

Alla serata di apertura di giovedì 15 prenderanno parte Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità, e gli altri amministratori locali. All'iniziativa - curata da Rino Amato, presidente dell'associazione CAB - sono stati invitati a partecipare anche gli studenti e gli altri rappresentanti che animano il territorio di Napoli Est, dalle comunità parrocchiali alle associazioni. Sarà possibile visitare il presepe, con ingresso gratuito, dalle ore 18:30 alle 23 di giovedì 15 dicembre e dalle ore 17 alle 23 da venerdì 16 a domenica 18 dicembre. Villa Roomer è al civico 67 di corso Sirena.