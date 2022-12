Napoli, Rivoli mai recuperato: l'ex cinema di Poggioreale è uno scheletro

Da cinema a rudere. L'ex Rivoli di Poggioreale, quartiere nella zona orientale di Napoli, cade a pezzi in attesa dell'annunciata riqualificazione. Già da tempo si immagina di riconsegnare il bene pubblico alla cittadinanza per un diverso utilizzo rispetto a quello di sala cinematografica.

La fatiscente struttura è in piazza Francesco Coppola, nel cuore del Rione Luzzatti, complesso di palazzine a due passi dalla stazione centrale e dal Centro Direzionale di Napoli reso celebre dalla fiction L'Amica Geniale. L'edificio - compromesso dalla mancanza di manutenzione e particolarmente degradato - è adiacente alla biblioteca di quartiere Andreoli e a agli uffici comunali sulle cui pareti sono stati realizzati i ritratti di alcuni protagonisti della nota serie televisiva trasmessa dalla RAI.

Residenti e associazioni chiedono da tempo il recupero dell'ex cinema Rivoli di Poggioreale. Per rigenerare lo spazio occorrono risorse importanti viste le condizioni in cui versa. La Regione Campania, proprietaria della struttura, aveva previsto due milioni di euro così come riferito dal Presidente Vincenzo De Luca in occasione dell'evento di presentazione di un'opera di street art nel 2019 proprio a Poggioreale. Una promessa ribadita pochi giorni prima delle elezioni di settembre 2020 quando il Governatore aveva annunciato un importante progetto di recupero. "Li immaginiamo di realizzare un distretto sanitario, un complesso di attività sanitarie e laboratori a servizio del quartiere ma immaginiamo anche un centro polifunzionale per attività culturali, teatrali, spettacolari. É il recupero di un altro bene storico che si era perso nel nulla in questi anni", aveva evidenziato De Luca illustrando undici diversi progetti per la città di Napoli.

Per ora nemmeno l’ombra di operai e mezzi a lavoro nell’area dell’ex Rivoli di Poggioreale che è abbandonato tra erbacce e rifiuti, invaso da decine di piccioni. In tanti continuano a sperare che il vecchio luogo della cultura - ora ridotto a uno scheletro - possa presto diventare veramente uno spazio a servizio del quartiere di Napoli Est.