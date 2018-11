Venerdì 16 Novembre 2018, 16:29

Da centro sportivo a cattedrale del degrado e discarica a cielo aperto. Si presenta così l’ex Sferisterio di Fuorigrotta. Un rudere decadente e pericoloso per i cittadini e per i clochard che da tempo abitano all’interno. Ma non solo. Da qualche tempo, il vecchio ingresso su via Brigata Bologna, è diventato centro abusivo di sversamento rifiuti.«Non ne possiamo più - dichiarano i cittadini - il nostro quartiere vive in un degrado costante. Questo è solo uno dei punti critici di Fuorigrotta, ma poco più avanti ce ne sono altri. Lo Sferisterio è abbandonato da tempo e nessuno riesce a intervenire. Prima o poi ci troveremo di fronte a crolli e cedimenti che metteranno seriamente a rischio la nostra sicurezza».