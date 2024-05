Napoli, festa della Mamma: l'emozione dei napoletani in visita al cimitero

«Tantissimi auguri a mia mamma, mi manca moltissimo. Lei era la mia vita. La mamma è tutto, se fosse qui vorrei dirle che la amo e che mi manca. Vengo qui tutti i sabati. La mamma è la mamma, e senza di lei non si può».

Anche i napoletani oggi celebrano la festa della mamma. C'è chi va al ristorante, chi a mangiare a casa dei propri genitori e c'è chi, invece, va al cimitero per commemorare le mamme che non ci sono più. Infatti, in molti oggi si sono recati al cimitero di Poggioreale per rendere omaggio alla proprio mamma.

Tre sorelle, arrivate al cimitero per far visita ai proprio genitori, hanno voluto ricordare così la propria mamma: «Ci manca molto, è stata una mamma esemplare, siamo 9 figlie e ci ha cresciute lei. È venuta a mancare nel 1981, sono molti anni che non c'è più ma è come se fosse ancora qui, ne parliamo sempre, non la dimenticheremo mai. Ieri pensavamo che oggi è la festa della mamma e che dovevamo venire a trovarla. È doveroso essere qui, perchè i nostri genitori hanno fatto tanto per noi e dobbiamo ringraziarli per come siamo oggi».

«Nostra mamma non ci ha mai fatto mancare niente. Oggi dobbiamo ringraziarla per come siamo riuscite ad andare avanti anche con i nostri figli. I nostri genitori ci mancano tanto.

Qui, vicino a mia mamma, c'è anche mia sorella, lei mi ha cresciuta, perchè quando è venuta a mancare mia mamma ero piccola, avevo 20 anni».