Napoli, la notte più lunga di Barra: migliaia in strada per la festa dei gigli

Lunedì 30 Settembre 2019, 06:30

Come da tradizione, anche quest’anno Barra ha visto sfilare per le sue strade la festa dei gigli. Una ricorrenza che si tramanda da 150 anni e che non manca mai di attirare curiosi da ogni luogo di Napoli e della Campania.Le costruzioni in legno, che raggiungono un’altezza di ben 25 metri e un peso di 20 quintali, sono state portate in spalla dai volontari lungo le vie del quartiere. Scandita da musica, applausi e urla di incoraggiamento, la lunga notte dei gigli ha ancora una volta regalato tante emozioni agli abitanti di Barra e non solo.«È la festa della tradizione - spiega uno dei residenti - Senza di lei finisce Barra!».