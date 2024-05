Trecentotto bambini, degli oltre 3000, nati nel 2023 presso il punto nascita del Policlinico Federico II di Napoli, hanno necessitato di un ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. Ed è proprio a questi neonati che si dedica l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus, che opera in particolare nei Reparti di Neonatologia e Tin dell'Azienda Ospedaliera Universitaria «Federico II» e che ha celebrato oggi i suoi primi 20 anni di attività.

In occasione dell'evento, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Università Federico II e l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus hanno presentato il progetto nazionale «BABY@Net», di cui sono parte, finanziato dal Ministero della Salute, dedicato alla sorveglianza dei nati a rischio autismo.

«Nel 2023 nel nostro punto nascita sono nati più di 3.000 bambini, siamo il primo ospedale del Sud Italia e, nonostante il calo demografico nazionale e regionale che continua inesorabile ad aumentare, miriamo a mantenere questo obiettivo anche per il 2024», ha affermato il Prof. Raimondi, Ordinario di Pediatria, Direttore U.O. Neonatologia e TIN, Responsabile del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale e Centro Regionale Infezioni Perinatali Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università «Federico II» di Napoli e Presidente dell'Associazione Soccorso Rosa Azzurro Onlus. Tra le attività assistenziali prioritarie dell'Associazione, c'è l'aggiornamento tecnologico e l'integrazione delle attrezzature elettromedicali (incubatrici, monitors, respiratori, culle ecc.) dei Reparti di Terapia Intensiva Neonatale e del Servizio di Trasporto Neonatale della Regione Campania.

In tutta la Campania sono attive 4 unità di Trasporto Neonatale di Emergenza (Sten) e quello della Federico II ne rappresenta l'unità principale in termini di numero di trasporti effettuati, 600 in tutta la Campania nel 2023 e già 163 al 30 aprile 2024.

L'11 maggio si celebra anche la Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, lanciata dalla Società̀ Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Sinpia), per promuovere il Neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti e sostenere una crescita armonica e serena, intervenendo tempestivamente quando compaiono difficoltà e disturbi. In occasione dell'evento, l'Università Federico II e l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS hanno presentato il progetto nazionale «BABY@Net», di cui sono parte. BABY@Net è un'integrazione e potenziamento del Network NIDA, finanziato dal Ministero della Salute, per l'implementazione della sorveglianza neuroevolutiva della popolazione generale e ad alto rischio.

Finanziato dal Bando per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Salute e dalla Cassa Depositi e Prestiti, è un progetto nazionale di teleassistenza per le terapie intensive neonatali e le neuropsichiatrie infantili, per la sorveglianza del neurosviluppo nei nati in epoca covid attraverso le terapie intensive neonatali e i pediatri di famiglia, a cui partecipa la Federico II di Napoli.