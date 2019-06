Torna a Napoli la Fiera della Casa: 129 espositori alla Mostra d’Oltremare

Sabato 1 Giugno 2019, 15:59

Apre i battenti la 62esima edizione della Fiera della Casa. Da oggi al 9 giugno 129 espositori, in 5.247 metri quadrati all’interno della Mostra d’Oltremare, esporranno elementi di arredamento, complementi d’arredo, oggettistica, casalinghi, artigianato, servizi, gastronomia. Per tutti i visitatori l’ingresso sarà gratuito.Il taglio del nastro è previsto per oggi pomeriggio alle 18,15, presso la Mostra d’Oltremare (ingresso: varco Monumentale piazzale Tecchio), alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del presidente di MdO, Alessandro Nardi e della consigliera delegata di MdO, Valeria De Sieno. A seguire il meraviglioso spettacolo di suoni e luci della Fontana Esedra, con un rinfresco offerto da Green Paradise. In omaggio alle Universiadi il Team Humanitatian Foundation Taekwondo organizzerà una demo di taekwondo.Quest’anno per la prima volta i visitatori potranno gustare un frullato preparato da un Robot-barman. Progettato e realizzato dalla Totaro automazioni, il quale è in grado di preparare in pochi secondi, prenotandolo con touch panel, il frullato che il cliente desidera. Altra novità di quest’anno riguarda la presenza di un punto espositivo di Eccellenze campane, nell’area esterna al Teatro Mediterraneo. Inoltre sarà presente in Mostra uno stand promozionale della Tunisia, a cura del Consolato della Tunisia a Napoli.«L’obiettivo – spiega il presidente di Mdo Nardi - è che Mostra d’Oltremare diventi l’ente fieristico più importante d’Italia. Con uno spirito unitario si potrà senz’altro aumentare l’incoming e pensare ad una programmazione di altissimo profilo per i prossimi anni. Tutto questo non potrà prescindere da eventi consolidati come Fiera della Casa».«Siamo riusciti in poche settimane a triplicare il numero degli espositori – ha sottolineato la consigliera delegata di Mdo De Sieno – riuscendo a rendere la Fiera della Casa accogliente per tutti i napoletani. Ci saranno momenti ludici per i bambini, rassegne cinematografiche tutte le sere, oltre ovviamente a 130 espositori di settore. E per la prima volta un robot che preparerà frullati a tutti i visitatori. Un prologo di ciò che avverrà il prossimo anno, con una Fiera della Casa 8.0».Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco de Magistris, per un evento storico come Fiera della Casa.