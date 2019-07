Napoli, fine del caos a Chiaia: via Caracciolo riapre alle auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Luglio 2019, 07:30

Stop agli ingorghi in piazza Sannazaro. È stato deciso il piano viabilità post Universiadi. Due gli step. Il primo dura solo fino alle 7 del mattino del 18 luglio e consente a chi proviene da viale Gramsci in direzione di piazza Vittoria di utilizzare anche viale Dohrn, mentre chi proviene da piazza Vittoria può utilizzare via Caracciolo nel tratto da piazza della Repubblica verso via Sannazaro. Poi dal 18 e fino al 30 settembre si cambia e riapre via Caracciolo nel senso di marcia originario.