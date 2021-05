Napoli, flash mob di protesta con le tavolette del water al posto dei tavoli: «Siamo finiti nel c...»

Mangiano all'aperto lungo via Santa Chiara ma su tavolette del water che fungono da tavolini. In questo modo, innovativo e provocatorio, i titolari de “La Taverna a Santa Chiara” hanno deciso di protestare contro la riapertura a singhiozzo dei ristoranti in città.

«Siamo finiti nel c... – afferma la titolare della taverna Nives Monda – e non abbiamo altro modo per farci sentire. Siamo solidali con i nostri colleghi che hanno riaperto, ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati