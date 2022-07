Abc, a Napoli divieto di transito notturno in via Consalvo per lavori urgenti alle fogne

Per consentire ad Abc la realizzazione di alcuni lavori urgenti sui chiusini di ispezione e accesso alle fogne pubbliche al centro della carreggiata di via Consalvo, è stato istituito il divieto di transito veicolare per 12 nottate di lavoro, scaglionate dal 19 luglio al 9 settembre, a partire dalle 23 e sino alle 5 del mattino successivo.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Circumvesuviana, un'altra domenica di caos tra avarie, ritardi e... IL CASO Stadio Collana di Napoli, la Giano attacca: «Noi perseguitati... IL CULTO Napoli, torna il carro per la Madonna della Neve: Ponticelli si...

Sarà dunque istituito il divieto di transito veicolare con eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei veicoli delle forse dell'ordine e dei residenti col seguente calendario: dalle ore 23:00 di martedì 19/07/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 20/07/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 21/07/2022 alle ore 05:00 di venerdì 22/07/2022; dalle ore 23:00 di martedì 26/07/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 27/07/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 28/07/2022 alle ore 05:00 di venerdì 29/07/2022; dalle ore 23:00 di martedì 02/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 03/08/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 04/08/2022 alle ore 05:00 di venerdì 05/08/2022; dalle ore 23:00 di martedì 09/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 10/08/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 11/08/2022 alle ore 05:00 di venerdì 12/08/2022; dalle ore 23:00 di martedì 30/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 31/08/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 01/09/2022 alle ore 05:00 di venerdì 02/09/2022; dalle ore 23:00 di martedì 06/09/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 07/09/2022; dalle ore 23:00 di giovedì 08/09/2022 alle ore 05:00 di venerdì 09/09/2022.