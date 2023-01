Napoli, fontana e panchine danneggiate dai botti a Barra

Non c'è pace per piazza Vincenzo De Franchis. L'ultimo colpo al decoro per lo spazio pubblico nel cuore di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, è arrivato con petardi e altri botti che hanno danneggiato gli arredi installati nel corso del recente restyling.

Le conseguenze delle deflagrazioni sono ben visibili su due panchine della piazza di Barra. I botti, infatti, hanno fatto "saltare" diverse assi in legno rendendole impraticabili. Non va meglio per la fontana, già spenta e svuotata da tempo, più volte al centro di polemiche per l'assenza di manutenzione e pulizia nonostante la recente realizzazione in occasione dei lavori che hanno interessato buona parte dello spazio comunale incastrato tra corso Sirena e corso Bruno Buozzi. In particolare, risulta danneggiato il fondo della vasca dove sono evidenti un foro, diversi pezzi in pietra e alcune schegge di marmo.

I danneggiamenti sono avvenuti, molto probabilmente, nella notte di Capodanno. A distanza di diverse ore sono evidenti i segni dei petardi con macchie scure sia nella fontana che sulla pavimentazione intorno alle panchine distrutte. Non l'unico problema di decoro di piazza De Franchis che è poco accogliente anche per la presenza di rifiuti e ingombranti: pezzi in legno, parti di mobili, un secchio sporco di vernice e altro materiale sono stati abbandonati sul lato della piazza ai piedi degli uffici della VI Municipalità del Comune di Napoli. A terra anche i resti di un dissuasore danneggiato e parte di un cestino gettacarte.

Da un lato l’assenza di manutenzione - basta guardare i lecci ormai morti da tempo - e dall’altro la poco attenzione da parte di residenti e passanti. Molti utilizzano la piazza come un vero e proprio parcheggio: a dimostrarlo i veicoli lasciati lungo il vialetto che mette in comunicazione le due principali strade del quartiere di Napoli Est.