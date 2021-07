Napoli, la fontana di piazzale Tecchio è una discarica: «Dovete intervenire»

E' diventata una grande discarica la fontana di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta, a due passi dal Sert del quartiere. Una costruzione progettata negli anni '90 – in occasione dei mondiali – andata rarissimamente in funzione e diventata dormitorio per clochard e tossicodipendenti.

Vero monumento al degrado che, proprio alla sua base, vede un passaggio pedonale diventato ormai impraticabile nonostante la grande quantità di persone che lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati