Forcella, chiesa del Duecento ridotta a discarica: «È colpa anche dei rom»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 07:30

Mobilio, elettrodomestici, suppellettili, materassi. Ma anche decine di sacchetti di tal quale. Sono i rifiuti sversati a ogni ora del giorno fuori la chiesa di Sant'Agrippino in via Vicaria Vecchia a Forcella. Uno scempio segnalato dal Comitato Rinascita di Forcella al Comune e all'Asìa nonché a II e IV Municipalità. «Stiamo combattendo questa battaglia da un anno - spiega Gioba Barone, vicepresidente del Comitato nato proprio in virtù di questa problematica - ma nulla si è mosso, dopo i nostri incontri con il sindaco e con i vertici dell'Asìa. Intanto davanti alla chiesa, ma non solo, si abbandonano rifiuti a tutte le ore e c'è addirittura chi paga gli immigrati per farli sversare».