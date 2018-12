Formiche in ospedale a Napoli, è scontro tra Asl e ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:30

Formiche in sala operatoria al San Giovanni Bosco: come annunciato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, il direttore generale della Asl Napoli 1 Mario Forlenza presenta un esposto ai carabinieri del Nas. L'obiettivo è fare luce sulla chiusura temporanea del pronto soccorso chirurgico dei giorni scorsi per l'ennesima invasione di insetti. Nel darne annuncio in una nota il manager punta il dito anche sul ministero della Salute reo, a suo dire, di non aver ancora dato il via libera all'utilizzo dei fondi nazionali per l'edilizia ospedaliera che spettano alla Campania. Risorse che, per 7,8 milioni di euro, sono destinate alla ristrutturazione del presidio ospedaliero della Doganella ma da otto mesi sono bloccate dalla burocrazia. In occasione dell'invasione di formiche al pronto soccorso chirurgico era stato proprio il ministero a inviare i Carabinieri del Nas per una ispezione. A quegli stessi carabinieri si rivolge ora la Asl. Un botta e risposta che continua anche nelle dichiarazioni a mezzo stampa.