Napoli, il forte di Vigliena mai recuperato: «Dobbiamo salvarlo»

Cittadini e associazioni ricordano le vicende storiche del 1799 legate al Forte di Vigliena, il monumento di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, per il quale si attende il recupero. La commemorazione del "Fatto di Vigliena" avverrà domenica 16 giugno 2024 alle 10:30 nello spazio davanti l'antica roccaforte in stradone Vigliena, simbolo della Repubblica Napoletana.

L'iniziativa è utile a fare chiarezza sul restauro e sulla conservazione del bene. È tra gli obiettivi del comitato civico di San Giovanni a Teduccio che da anni si batte affinché ci siano attenzione e risposte alle richieste di attivisti, intellettuali, studiosi e residenti sul destino dell'antica fortezza. La realtà è promotrice dell'evento che trova il sostegno di numerose associazioni: tra queste anche "I Castelli di Napoli" che ieri ha promosso una conferenza online per conoscere storia e importanza del bene culturale di Napoli Est attraverso l'intervento di Giuseppe Pignatelli Spinazzola, professore dell'Università Luigi Vanvitelli, e dell'architetto Luigi Maglio, presidente della sezione Campania dell'Istituto Italiano dei Castelli.

L'evento sarà accompagnato dalle performance di musicisti e cantanti per creare un momento di socialità e di condivisione intorno alla battaglia civica per la salvaguardia del Forte. Tra i sostenitori anche l'Istituto italiano per gli studi Filosofici, la Società napoletana di Storia Patria Italia Nostra, Legambiente Napoli, Libera Napoli, la VI Municipalità del Comune di Napoli e numerose realtà associative di Napoli Est. «Durante la cerimonia ricorderemo l’artista Giuseppe Zinno, scomparso lo scorso 5 aprile, tra gli animatori del progetto "Salviamo il Forte di Vigliena": per tale ragione ha prodotto innumerevoli opere e avviato una ricerca con le quali ha affrontato il tema del valore del Monumento, le sconvolgenti trasformazioni del territorio circostante e quello del recupero ambientale dell’area», evidenzia Vincenzo Morreale, presidente del comitato civico di San Giovanni a Teduccio, che spiega: «Zinno era uno di noi che non ci sarà più, ma che ricorderemo sempre per la sua straordinaria umanità, fratellanza e generosità.

Al Forte saranno esposte alcune sue opere».

Costruita nel 1700 per volere del viceré spagnolo Juan Manuel Fernandez Pacheco, marchese di Vigliena, la fortezza è stata al centro, nel giugno del 1799, della sanguinosa battaglia tra le truppe borboniche, che volevano conquistare la capitale del Regno, e gli uomini della legione calabra che difendevano il baluardo della Repubblica napoletana. Da tempo la struttura affoga nella fitta vegetazione ed è ridotta in cattive condizioni per l'assenza di cura. Criticità ben note all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale che ha competenza sul bene e che, nei giorni scorsi, l'ente ha approvato il protocollo d'intesa da stipulare con il Comune di Napoli per giungere al recupero, alla valorizzazione e alla fruizione del Forte Di Vigliena, parte integrante della storia del Mezzogiorno, mai interessato da interventi dopo l’esplosione del 15 giugno 1799 provocata dagli stessi superstiti giacobini che fecero esplodere la polveriera del Forte.

«Le varie iniziative volte ad intervenire sul Forte, anche ad opera del Ministero della Cultura non hanno conseguito risultati apprezzabili», si legge negli atti dell'Autorità portuale secondo cui «l’attuale stato di conservazione va assolutamente affrontato e risolto con un’azione decisiva degli Enti interessati». D'intesa con il Ministero e la Soprintendenza, essa realizzerà un programma operativo di sviluppo. Palazzo San Giacomo, invece, metterà a disposizione i propri dipendenti per supportare la redazione del piano con particolare attenzione alla destinazione dello spazio e alla ricerca di finanziamenti indispensabili per realizzare quanto si progetta e per la futura gestione.

Dopo anni di immobilismo e tentativi fallimentari, dunque, è stata imboccata una strada che potrebbe essere utile a riconsegnare decoro e dignità al Forte di Vigliena che, oltre a testimonianza della storia del Mezzogiorno, è diventato il simbolo della mancata e auspicata rigenerazione della costa orientale di Napoli che, tra promesse e progetti, fa ancora i conti con mare negato, capannoni abbandonati e un lungomare godibile solo a pezzi.