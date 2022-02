Napoli: Francesco morto nel cantiere di Ponticelli, da 39 anni le case popolari sono un miraggio

Francesco ha quattordici anni, un vestito da Superman, un sorriso tenero e osserva, da un murales, il cantiere di Ponticelli dove, da 39 anni, è in corso la costruzione di case popolari. Francesco Paolillo aveva quattordici anni nel 2005, andava a giocare in quel cantiere abbandonato e perse la vita per salvare quella di un amichetto che giocava assieme a lui. Precipitò dal sesto piano. Da quel momento per la città è un eroe, per mamma, papà...

