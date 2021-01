Napoli: piano anti-freddo, sopralluogo nelle stazioni metrò aperte per i senzatetto

«Questa notte, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi riguardo a presunti disservizi, ho effettuato di persona un sopralluogo a Piazza Vanvitelli per verificare l'apertura della stazione metro inserita nel Piano Antifreddo» dichiara l'Assessore al Lavoro del Comune di Napoli Giovanni Pagano con delega al contrasto alle povertà. «Come ho potuto constatare con i miei occhi il servizio è funzionante. Ho avuto conferma dai dirigenti Anm che anche nelle scorse notti la stazione era a disposizione del Piano Antifreddo. Rivolgo un appello alle associazioni che operano con i Senza Fissa Dimora per comunicare il funzionamento del servizio dalle ore 23,00 alle ore 5,00» prosegue l'assessore. «Ricordo che la richiesta di apertura della stazione metro di Vanvitelli ci è giunta da alcune associazioni. Ringrazio i cittadini per le segnalazioni e li invito a continuare. Stiamo effettuando un monitoraggio della zona per verificare l'effettivo flusso di persone che utilizzano il servizio per trovare riparo dal freddo. Nei prossimi giorni convocheremo un tavolo per migliorare sempre di più il servizio. Nella notte sono stato anche alle stazioni di Museo e Municipio, che insieme ai centri La Tenda" e "La Palma", sono aperte per garantire riparo dal freddo notturno».

