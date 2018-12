Napoli, la grande fuga dal Natale: a Chiaia è incubo movida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 24 Dicembre 2018, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il black monday di Chiaia è arrivato. In migliaia parteciperanno al brunch per la Vigilia di Natale che inizierà a mezzogiorno e terminerà intorno alle 19, ma dopo il classico cenone i baretti riapriranno per tirare tardi con musica a palla, caos e vociare notturno. Sarà, insomma, una giornata difficile per i residenti. Da almeno quattro anni, grazie al tam-tam sui social, i baretti organizzano il brindisi a base di spritz che attira una folla incredibile. L'ordinanza sindacale firmata martedì dal vicesindaco Enrico Panini, fotocopia di quella dell'anno scorso ma priva delle fasce orarie in cui andrebbe applicata, non ha accontentato né residenti né municipalità né commercianti. Tutti scontenti tranne i gestori che in questa giornata batteranno cassa per oltre 15 ore. Pronte le forze dell'ordine che sorveglieranno l'area con varchi esterni gestiti da polizia di stato e carabinieri, e 40 agenti della polizia municipale suddivisi in due turni che in divisa e borghese faranno controlli amministrativi. In questa giornata di festa però c'è chi non festeggerà affatto, come i residenti Ludovico, Manuela, Filippo e Stefania.