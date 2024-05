Napoli, ai funerali di Giulia Romito si esibiscono orchestra e coro del Teatro San Carlo

Orchestra e coro del teatro San Carlo per i funerali a Napoli di Giulia Romito, giovane addetta stampa del teatro napoletano. La chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e e Trento, nota come la chiesa degli Artisti, era gremita di parenti, amici parenti e colleghi che hanno voluto dare l'ultimo saluto all'apprezzata professionista.

In un post tutti i lavoratori del San Carlo hanno espresso il loro profondo cordoglio. Giulia era originaria di Caserta ed è cresciuta nel teatro seguendo la passione di famiglia per la musica: il papà, Giuseppe, in prima fila in chiesa con il resto della famiglia, e' stato per anni il primo oboe dell'orchestra.

Commosso il saluto che il compagno le ha letto dall'altare «Grazie per tutto quello che mi hai saputo dare. Sei stata -ha detto in lacrime - e rimarrai la mia luce».