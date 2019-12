Napoli, sabato sera tutti a piedi: no agli straordinari, la funicolare centrale chiude alle 22

Questa sera la funicolare centrale non effettuerà il prolungamento del sabato fino alle 2 di notte e chiuderà invece alle 22. Sarà invece regolare il servizio notturno di Linea 1 fino alle 2.



I lavoratori della funicolare non hanno dato disponibilità a prolungare il servizio pur al termine del rinnovo dell'accordo per il servizio notturno del sabato che è stato siglato due giorni fa dai sindacati e dall'azienda al termine di una lunga trattativa con il riconoscimento ai lavoratori impegnati nel turno serale di una premialità oltre al pagamento dello straordinario. Nonostante l'accordo, i lavoratori della funicolare hanno deciso stasera, prima serata utile dopo l'accordo, di non aderire allo straordinario che è, da contratto, su base volontaria.

