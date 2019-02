Napoli, la funicolare di Chiaia verso il collasso: serve manutenzione ventennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 07:00

Caos e disagi sulla Funicolare di Chiaia, chiusa per 5 ore ieri mattina per un grave guasto tecnico in sala macchine. L'impianto si è fermato proprio in pieno orario di punta, dalle 7,10 alle 12,20, quello con maggior affluenza di studenti e pendolari. Guasti e malfunzionamenti che si susseguono ormai a raffica. È scaduto da 2 anni il nulla osta tecnico per l'esercizio della Funicolare di Chiaia che viene rinnovato ogni 20 anni, previa revisione generale di tutti gli impianti. La dead line per la manutenzione, al momento, è fissata al 30 settembre prossimo, ma il Comune, a corto di soldi chiederà al ministero dei Trasporti la terza proroga di un anno. I lavori si faranno nell'estate 2020 e dureranno 5 mesi. Si tratta di interventi necessari per legge per sostituire macchinari e attrezzature, che al termine del loro ciclo di vita vanno cambiati, perché usurati, per scongiurare guasti e blocchi a sorpresa. Per il restyling di Chiaia, Palazzo San Giacomo ha stimato anche i costi: 5,8 milioni di euro, una spesa difficilmente sostenibile, però, per le casse dell'amministrazione in questa fase.