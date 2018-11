Braccio di ferro con l'Anm, le funicolari di Napoli bloccate dai dipendenti malati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

Rivolta dei dipendenti delle funicolari sul ritorno delle corse serali. Dopo l'annuncio del sindaco lanciato sabato scorso, ieri mattina è saltato il tavolo con i sindacati. Per i prolungamenti della Funicolare Centrale, il sabato fino alle 2 di notte, l'Anm era pronta a mettere sul piatto un premio di 20 euro. Niet dei rappresentanti dei lavoratori, che in mattinata hanno disertato la riunione. Ieri pomeriggio, poi, i capiservizio responsabili degli impianti si sono dati ammalati con la conseguenza, che, senza il personale responsabile della sicurezza, le funicolari di Montesanto, Chiaia e Mergellina si sono dovute fermare per mezza giornata, lasciando a piedi migliaia di utenti. Agli ingressi cancelli sbarrati e cartelli scritti a penna che segnalavano il disservizio. Un braccio di ferro che sembra destinato a durare. Possibili disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Ma l'Anm minaccia il pugno duro e assicura che sabato i prolungamenti delle corse della Funicolare Centrale si faranno lo stesso.