Napoli, caso malattie nelle funicolari: «Così lo stop al servizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventiquattro ammalati in una settimana sulle funicolari di Napoli, che contano 120 dipendenti in totali. Una media di circa il 20 per cento, che schizza, però quasi al 50 se si tratta dei capiservizio, i funzionari responsabili della sicurezza, senza i quali gli impianti devono chiudere al pubblico. Sui 15 in forza all'Anm, sono ben 7 gli ammalati - sempre diversi, mai le stesse persone - durante la settimana nera, nei giorni che vanno dal 26 novembre al 2 dicembre, quando le funicolari hanno chiuso a rotazione per mancanza di personale, a casa per malattia. A cominciare dalle funicolari di Chiaia, Montesanto e Mergellina, chiuse il pomeriggio di lunedì. Poco prima, in mattinata, si era tenuto un incontro con i sindacati sull'ipotesi di reintrodurre i prolungamenti. È quanto emerge dai dati raccolti dall'Anm sulle presenze in quei giorni dei blocchi. Sulla vicenda dell'epidemia che ha colpito uno a uno i capiservizio, l'azienda dei trasporti ha presentato un esposto in Procura e l'Authority nazionale sugli scioperi ha aperto un'istruttoria. Il dossier è finito anche sul tavolo della Prefettura, dove, poi, nei primi giorni di dicembre si è riaperta la trattativa con i sindacati sulla vertenza dell'inquadramento dei capiservizio. E la settimana scorsa si è raggiunto un accordo che prevede il passaggio graduale al parametro superiore di quasi tutti i capiservizio che ancora non avevano avuto l'equiparazione.