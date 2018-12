Funicolari, vincono i malati ma il Comune di Napoli non molla: «Salveremo le feste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Dicembre 2018, 08:00

Con le funicolari in ginocchio per le malattie dei capiservizio, l'Anm non si scoraggia ed è pronta a rilanciare il potenziamento del servizio. In arrivo nuove assunzioni con contratti a tempo determinato: non solo i 5 nuovi funzionari delle funicolari, ma anche 100 autisti di bus, per reclutare i quali l'azienda cittadina dei trasporti ha già avviato le procedure, che dovranno, però, passare attraverso l'autorizzazione del tribunale. Mercoledì è prevista l'udienza sul concordato fallimentare, che arriva non proprio nel momento migliore per l'Anm. Mentre la trattativa sulle corse serali, al momento ferma a un binario morto, riprenderà già lunedì, con un vertice in Prefettura. È fissata per martedì, invece, la job opportunity rivolta ai candidati selezionati tramite agenzia interinale per reclutare 5 nuovi capiservizio con contratti a termine di 6 mesi per le funicolari, un modo per scongiurare il ripetersi dei blocchi per malattia.