Gaiola pedonalizzata, ricorso al Tar: «Noi residenti imprigionati senza motivo»

L’area pedonale urbana della Gaiola è ufficialmente avviata: zero auto 24 ore su 24 per 365 giorni, spazio solo alle passeggiate. Ma lungo Discesa Gaiola chi va a passeggiare? Praticamente nessuno: d’estate c’è il transito delle persone dirette all’area marina protetta, d’inverno non c’è nemmeno quello. Insomma, quello dell’Apu della Gaiola è un pasticcio tutto napoletano dal quale esce sconfitta solo la piccola comunità dei residenti, più o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati