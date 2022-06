Napoli, Gaiola area pedonale: attivo il varco di controllo dal primo luglio

Da venerdì 1° luglio sarà attivo il varco telematico di controllo degli accessi veicolari all'area pedonale urbana Gaiola, attraverso il varco denominato discesa Gaiola.

All'area pedonale potranno accedere i seguenti veicoli diretti ai posti auto fuori sede stradale: veicoli dei residenti e dei domiciliati; veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale; veicoli degli addetti all'area marina protetta parco sommerso di Gaiola; i veicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Napoli, la Regione Campania stanzia 12 milioni di euro per riaprire... IL CASO Lavori a Palazzo Donn'Anna: «Bonus facciata anche qui, il... LA GARA La sempreverde Capri-Napoli prende il via da Marina Grande

Sarà inoltre consentito l'accesso agli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino; i veicoli intestati a società o aziende erogatrici di pubblici servizi esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'area pedonale; veicoli per il trasporto merci dalle 10 alle 12 per un tempo massimo di permanenza di 30 minuti; i veicoli per il trasporto pubblico non di linea (taxi, Ncc per il solo prelievo e l'accompagnamento degli utenti).