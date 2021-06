Galleria Quattro Giornate, infiltrazioni d'acqua: dopo lo stop al traffico riaperta una sola corsia

Infiltrazioni d'acqua, chiusa al traffico in via precauzionale la Galleria Quattro Giornate. Nel pomeriggio si sono svolte verifiche per individuare le cause del fenomeno. La Galleria è stata pertanto chiusa al traffico in via precauzionale, al fine di consentire le necessarie verifiche per l'individuazione delle cause del fenomeno. In serata i tecnici del Comune, in collaborazione con i vigili del fuoco, non ravvisando condizioni di pericolo, hanno dato il via libera alla riapertura, limitando, a scopo precauzionale, il transito alla sola corsia centrale. Una volta conclusi gli ulteriori approfondimenti tecnici, tuttora in corso a cura dell'Abc Napoli Azienda Speciale, sarà possibile procedere alla rimozione del restringimento ed alla riapertura della pista ciclabile, che resta nel frattempo interdetta all'uso.

Durante la chiusura ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico, con code lunghissime non solo nel centro cittadino ma anche lungo corso Vittorio Emanuele e fino al Vomero. Per allentare la tensione i veicoli sono stati deviati lungo la corsia preferenziale della Galleria Laziale, ma non è stato possibile smaltire le file.